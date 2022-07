Deux victoires pour Forbin qui remonte au général

Jean Forbin a remporté ce vendredi les deux étapes au programme du Traditour. Il remonte à la 2e place du général, à un quart d’heure du leader, Hugo Thélier.

Rien n’est joué, rien. Certes, il y a un quart d’heure à combler, mais dans le domaine de la voile, c’est à la fois une éternité et un claquement de doigts. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean Forbin a réalisé la bonne opération du jour en signant deux belles victoires à la barre de Guadeloupe Port Caraïbe. ” On gagne deux étapes ce vendredi, savoure Jean Forbin, on ne pouvait espérer mieux. Sur une course aux points, ça aurait été encore plus beau, mais c’est une course au temps et malheureusement, nous n’avons pas repris assez de temps à nos rivaux. Les écarts sont trop faibles. Pour nous rien n’est joué car samedi, l’étape de côte sous le vent sera un peu comme une loterie. On fera les comptes ensuite en espérant qu’ils nous soient favorables “. La première entre Petit-Canal et Baie-Mahault où il devance Marcelin Wilbon qui revit après une étape cauchemardesque entre Saint-François et Petit-Canal, ” J’ai fait un bon début de Tour, relate Marcelin Wilbon, nous avons bien préparé ce rendez-vous et les résultats étaient plus que réguliers et corrects. Mais après quarante minutes de régate, nous avons cassé la bôme. Et j’ai du abandonner. Ce qui nous a contraints à écoper d’une grosse pénalité. C’était un coup très dur mais c’est la course et maintenant que nous n’avons plus rien à jouer au général, j’espère terminer le Tour en beauté en faisant de bons résultats. Cette deuxième place fait donc du bien “. la deuxième, entre Baie-Mahault et Deshaies ou c’est le leader du Tour en personne qui vient limiter la casse. ” C’est une très bonne opération pour nous, analyse Hugo Thélier. On est troisièmes ce matin, deuxièmes cet après-midi. Au général, le deuxième est à plus de dix minutes (ndlr : plus de quinze) donc on a une belle marge et on vise réellement la victoire finale. On est sereins sur l’équipage et le matériel.

Aujourd’hui, il y a beaucoup de vent annoncé et le résultat pourrait être hasardeux. Ça pourrait nous sourire comme à un autre. Il faudra tirer notre épingle du jeu et samedi soir, on aura une belle photo de la situation du Tour. ” L’étape du jour pourrait s’avérer décisive. Chacun des concurrents guettera les caprices du vent.

HT.