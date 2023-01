Deux voisines condamnées pour des actes de violences pour une place de parking

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le tribunal de police a reconnu les deux voisines coupables. • SHUTTERSTOCK – COPYRIGHT (C) 2018 WORAWEE MEEPIAN/SHUTTERSTOCK. NO USE WITHOUT PERMISSION.

Deux voisines ont comparu ce vendredi devant le tribunal de police. Les deux prévenues s’accusent mutuellement de violences à la suite d’une dispute pour un emplacement de véhicule.