Diagnostiqué avec un cancer : « J’ai eu la chance de ne pas avoir tergiversé »

JMA

“Quand on te dit que tu as un cancer, tu prends ça en pleine figure”, raconte André. • SHUTTERSTOCK

André, 63 ans, fonctionnaire territorial, n’a jamais eu de gros problèmes de santé jusqu’à maintenant. Récemment, on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate. Il a préféré se rendre en France pour bénéficier d’une prostatectomie.

« Quand on te dit que tu as un cancer, tu prends

ça en pleine figure », raconte André. « Tu es d’abord agacé, tu te

poses des questions : ‘Pourquoi c’est à moi que cela arrive ?

Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal’. Tu te dis : ‘Je suis en

bonne santé, je cours sur de longues distances. Je n’ai pas de

cholestérol, ni de diabète et ça te tombe dessus quand même’ ».

Originaire du François, ce fonctionnaire

territorial de 63 ans s’est toujours préoccupé de sa santé. « Je

fais des bilans régulièrement, je contrôle mon taux de PSA tous les

dix-huit mois, et un jour, je me suis aperçu qu’il augmentait

rapidement », témoigne-t-il. Nous sommes alors en 2020. “Je suis

reçu dans un cabinet médical à Rivière-Salée où l’on me fait une

échographie”, poursuit-il. “On m’indique que du côté gauche de la

prostate ça va, mais que du côté droit, il y a un nodule et qu’il

faut poursuivre les investigations”.

“Je ne comprends pas pourquoi on doit

refaire la même chose”