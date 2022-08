Donnenwirth et Laviolette engrangent de la confiance avant le Tour

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Cyclisme. Grand Prix Jakauto

Par Romain MATTIO ([email protected])

Mardi 02 août 2022

Le sociétaire de l’UVMG et 2e du dernier Tour de Marie-Galante a remporté le 1er tronçon du Grand Prix Jakauto à Bel Étang, Sainte-Anne devant Loïc Laviolette (TMC). Raphaël Lautone (USL) a quant à lui remporté le contre-la-montre de l’après-midi. Mais c’est bien Tom Donnenwirth qui remporte le général.

C’était un parcours bref, mais très accidenté qui attendait les engagés du Grand Prix Jakauto. Le tour de circuit s’effectuait en 5km300, passant par le carrefour l’Henriette, Richer et le carrefour de Cocoyer. Ainsi, cela a donné lieu à une course nerveuse sans véritable répit. À ce jeux-là, c’est le duo Tom Donnenwirth et Loïc Laviolette qui ont su tirer leur épingle du jeu. C’est dans cet ordre qu’ils vont passer la ligne d’arrivée au bout de 18 tours de circuit. À 5 jours du début du Tour de Guadeloupe, cette ultime sortie a permis aux deux hommes de peaufiner leur préparation en compétition. Comme l’explique David Bordin, le président de l’UVMG, « C’était important pour que les gars gardent le rythme avant le Tour. On n’avait pas l’objectif de gagner mais surtout de continuer à courir avec de l’adversité, de ne pas être que sur de l’entraînement. Cette victoire est une satisfaction car ça permet de confirmer sa bonne prestation sur Marie-Galante. Ça nous a permis de consolider les acquis et pour le coureur de savoir parfaitement où il en est. »

Pas de nouvelles arrivées à l’UVMG

Cette sortie à Sainte-Anne a aussi permis à l’UVMG de continuer à travailler sur une cohésion de groupe avec les nouvelles arrivées dans l’effectif marie-galantais, dont Tom Donnenwirth fait partie. Mais à quelques jours du départ du Tour, faut-il s’attendre à voir de nouvelles têtes du côté de l’équipe de Marie-Galante ? Non rétorque David Bordin. « Nous n’attendons pas de nouveaux coureurs. C’est la composition du Tour de Marie-Galante qui débutera le Tour de Guadeloupe. » Sur cette course de dimanche, seuls Chaupard et Gwendy Duval étaient présents pour épauler Donnenwirth.

Lautone de nouveau impérial sur chrono

Le champion de Guadeloupe du contre-la-montre a une nouvelle fois fait parler son coup de pédale en remportant le 2e tronçon de l’après-midi. En descendant en dessous des 15 minutes, l’espoir de l’USL a réalisé un meilleur chrono que son désormais « nouveau rival » Yannis André Lubin (TMC) qui termine à 5 secondes derrière. Lautone prend en quelques sorte sa revanche sur le sociétaire de la TMC, lui qui lui avait chipé la médaille d’or aux Jeux de la Caraïbe. Le vainqueur du premier tronçon, Tom Donnenwirth se classe 3e de ce chrono.

Pensant que c’était l’arrivée du GP Jakauto, les juniors du CSCA, Daryl Batista Da Silva et Royan Dabrion lèvent les bras en vainqueurs. Mais il restait une boucle à effectuer d’après les organisateurs. – Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE