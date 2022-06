Donovan, « pas prédestiné à réussir à l’école »

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Donovan Soudiagom-Chouro, 32 ans, conseiller pédagogique

Agé de 32 ans, Donovan Soudiagom-Chouro, est conseiller pédagogique de pôle pour l’enseignement du numérique. Il travaille au déploiement du numérique dans les écoles, organise des animations pédagogiques à destination d’élèves, conseille et forme les enseignants.

« Après la classe, je traînais longtemps à l’école, je parlais avec des amis, je tournais en rond. J’étais toujours le dernier à quitter les lieux si bien qu’on me disait pour me taquiner : Sé vou ki dirèktè a lékol la ! S’ils savaient… », dit Donovan Soudiagom-Chouro avec un sourire nostalgique.

