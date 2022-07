Doublé Cubain chez les femmes, André Lubin surprend Lautone

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les deux Cubaines Quevedo Alvarez et Perez Queseda ont remporté respectivement la médaille d’or et la médaille d’argent lors de la course en ligne féminine des Jeux de la Caraïbe. Le Guadeloupéen Yannis André Lubin a lui remporté l’or au contre-la-montre masculin.

Le peloton féminin de ce vendredi 1er juillet été moins étoffé qu’annoncé, puisque seulement 15 coureuses ont pris le départ de la course. Dans un tracé de 5 tours, passant par Richeplain et Chateaubrun notamment, ce sont les Guadeloupéennes qui mènent le peloton. Durant les 3 premiers tours Tamara Confiac est aux avant-postes en locomotive. Mais la stratégie de la sélection guadeloupéenne n’aura pas porté ses fruits puisque dans l’avant-dernier tour, les Cubaines bien au chaud durant toute la course, sortent et collent 2 minutes au peloton sur la ligne d’arrivée. Une course qui pourra laisser des regrets aux Guadeloupéennes.



André Lubin haut la main

Avant la course dames, avait lieu le contre-la-montre hommes. Et c’est Yannis André Lubin, qui a remporté sans contestation possible la médaille d’or. Le protégé de Max Macambou s’est permis de boucler le parcours avec 49 secondes d’avance sur le champion de Guadeloupe du contre-la-montre, Raphaël Lautone. Mais le plus important, c’est que le cyclisme ramène déjà deux médailles à la Guadeloupe.

Plus d’informations dans votre édition du 4 juillet.

Flor Espiritusanto (Rep Dom) médaille de bronze, Aylena Quevedo Alvarez (Cuba) médaille d’or, Daymelin Pérez Quesada (Cuba) médaille d’argent.- © Dominique Chomereau-Lamotte

Raphael Lautone médaille d’argent, Alain Sorez Pdt CROSGUA, Yannis André-Lubin Médaille d’or, Frédérique Théobald Pdt comité cycliste de la Guadeloupe.- © Dominique Chomereau-Lamotte