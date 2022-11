Drapeau et hymne : les plateformes en ligne de la CTM sont ouvertes

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La CTM a créé deux plateformes en ligne pour l’envoi de propositions de drapeaux et d’hymnes. Les deux formulaires sont accessibles depuis ce lundi 7 novembre et resteront ouverts jusqu’au vendredi 2 décembre, date de la clôture des envois de propositions. Les œuvres présélectionnées par la commission ad hoc seront ensuite soumises au vote de la population martiniquaise.

L’appel à projets de la Collectivité territoriale de Martinique est ouvert depuis ce lundi 7 novembre pour soumettre des propositions d’hymne et de drapeaux censés représenter la Martinique lors de manifestations sportives, culturelles, ainsi qu’en matière de coopération régionale.

Deux plateformes en ligne ont été créées par la CTM afin de recueillir les propositions : une pour les drapeaux et une pour les hymnes. Les plateformes sont accessibles en cliquant les liens ci-dessous :

https://consultation-hymne.collectivitedemartinique.mq/

https://consultation-drapeau.collectivitedemartinique.mq/

Avant de soumettre leurs propositions, les participants devront remplir un questionnaire censé garantir qu’ils sont bel et bien martiniquais, puisqu’ils doivent résider en Martinique depuis au moins cinq ans ou exercer leur activité principale sur notre île. Ou, à défaut, avoir “un lien personnel ou familial avec le territoire”. Le formulaire restreint les adresses postales aux 34 communes de notre île.

“Fédérer les Martiniquais”

Les participants doivent également renoncer définitivement à leurs droits sur l’œuvre proposée “pour toutes utilisations et reproductions sur tous supports pour une durée indéterminée”, et, en cas de victoire, ils doivent en outre accepter de “participer à la création de l’œuvre et à la campagne de communication autour de l’œuvre mise en place par la Collectivité Territoriale”, notamment les interviews et photos. Plusieurs types de fichiers électroniques peuvent être envoyés : jpeg, jpg, png ou pdf pour les drapeaux, et les formats mp3, mpga, mp4 ou mpg4 pour les hymnes. Mais ces propositions devront également être accompagnées d’un texte explicatif.

Les projets pourront également être déposés sur site à l’hôtel de la CTM, à Plateau Roy, ou envoyés par voie postale. L’appel a projet est ouvert jusqu’au vendredi 2 décembre prochain, date à laquelle la commission ad hoc désignée par la CTM entamera les travaux de présélection des œuvres proposées en fonction de plusieurs critères artistiques, esthétiques, et de leur “capacité à fédérer les Martiniquais”.

Les conseillères territoriales Michelle Monrose et Nadia Accus-Adaine lors du lancement de l’appel à projet, au Musée d’histoire et d’ethnographie, lundi 7 novembre.

• Jean-Michel Hauteville

“Le drapeau et l’hymne sont vraiment des choses qui sont attendues”, a affirmé la conseillère territoriale Michelle Monrose lors d’une conférence de presse lundi, à l’occasion du lancement des plateformes d’appel à projet. “Un mois, ça permet à ceux qui ont envie de déposer leurs propositions, de le faire dans un processus raisonnable”, a ajouté l’élue, membre de la commission ad hoc désignée par la CTM pour chapeauter le processus de sélection des futurs emblèmes de la Martinique.

Les œuvres présélectionnées par la commission ad hoc seront ensuite soumises au vote de la population. “Le peuple martiniquais aura véritablement l’occasion de choisir son drapeau et son hymne”, souligne Mme Monrose. Ce processus devrait arriver à son terme début 2023.