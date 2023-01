Drapeau : le rouge, le vert et le noir ne font pas que des heureux

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Jean-Marc Atsé

Les deux drapeaux qui ont reçu le plus de suffrages et qui restent en compétition pour la phase finale du vote. • PHOTO DR

Quel drapeau aura la Martinique ? Les deux emblèmes ayant reçu le plus de suffrages et qui sont donc retenus par la CTM pour la deuxième phase de vote comportent du rouge, du vert et du noir. ll n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire de certains citoyens.