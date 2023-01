EDF PEI : la grève est reconduite

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Diane Pezeron-Dubois

([email protected])

La grève est reconduite pour 20 jours supplémentaires. • © ROBERTO BIRHUS

La FE CGTG a indiqué que la grève, débutée le 18 décembre, est reconduite pour 20 jours supplémentaires.

Alors que les discussions semblaient avancer entre la direction d’EDF PEI et de la FE CGTG, l’organisation syndicale a annoncé hier soir la reconduction de la grève pour 20 jours supplémentaires à compter de ce vendredi 27 janvier 2023. La raison ? Un désaccord entre les deux partis au sujet de l’indemnisation des agents : “Notre Organisation prend acte de la non conclusion d’un accord suite à votre refus, à ce stade, d’indemniser à l’endroit des agents d’EDP PEI, de nombreuses infractions au Code du Travail ayant motivé la grève”, peut-on lire sur le communiqué du syndicat. Une décision jugée “injuste et particulièrement scandaleuse”, par la FE CGTG, qui affirme que les agents ont décidé en assemblée générale de la reconduction de la grève, de 24 heures reconductibles, qui s’établira entre le 27 janvier 2023 et le 16 février 2023. ” Nuit longue mais infructueuse”, a de son côté annoncé sur Twitter, Jimmy Thélémaque, secrétaire générale de la FE CGTG, avant d’ajouter que les agents ont également voté pour des suites judiciaires sur le plan pénal.