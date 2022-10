Election départementale validée aux Abymes 2

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Lundi 3 Octobre 2022 – 12h11

La procédure administrative de Francillonne Jacoby-Koaly, Siméone Bousardo-Boucard, Max Céligny et Jean-Claude Sommera visant à obtenir l’inéligibilité de Fabert Michely et Eliane Guiougou, le binôme élu lors des dernières élections départementales, ainsi que celle de leur binôme suppléant, Jacqueline Thenard et Fulbert Henry, a échoué en dernier ressort devant le Conseil d’Etat.

Déjà en janvier 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe avait rejeté leur demande visant à annuler leur élection et à prononcer l’inéligibilité des élus et même celle d’Eric Jalton. Vendredi dernier, le Conseil d’Etat a rejeté leur requête ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l’élection des conseillers départementaux du canton n° 2 de la commune des Abymes (Guadeloupe) et de prononcer l’inéligibilité de M. Eric Jalton,. Par un jugement n° 2100719 du 18 janvier 2022, a rejeté cette protestation. Pour commencer, il était reproché à Eric Jalton, maire de la commune des Abymes et président de la communauté d’agglomération Cap excellence, qui appartient au même mouvement politique « Frapp générations solidaires » que les candidats élus, d’avoir mené une campagne médiatique au profit de ces derniers en utilisant les moyens de la commune et de la communauté d’agglomération. « Il n’est nullement établi ou allégué que les copies d’écran, que les plaignants se sont bornés à produire proviennent du compte de ces personnes publiques sur un réseau social ». Par ailleurs, le seul fait que le soutien apporté aux candidats par Eric Jalton, en sa qualité de maire et président de la communauté d’agglomération, figure sur certaines des professions de foi des élus n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le scrutin. Les autres griefs relatifs à l’absence de rideau sur les isoloirs ou le remplacement de la liste d’émargement, « réimprimée en raison de son caractère incomplet », ont été balayés par les sages du palais royal tout comme les pressions et intimidations subies par les assesseurs.

