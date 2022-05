Elles sont entrées dans l’histoire !

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Pépites de la semaine

Ce vendredi 13 ont eu lieu les championnats nationaux de gymnastique dans la ville de Rouen. Les six jeunes filles de l’équipe de Basse-Terre se sont imposées avec une nette avance de 10 points. Ainsi, Maëline Poulin, Clarisse et Laurane Petit, Lou Manchin Opheltes, Alexane Tom et Jaïa Massot sont les nouvelles championnes en titre de gymnastique artistique en équipe. Lou, Alexane et Maëline ont accepté de se confier et de relater leur vie de gymnaste.

Alexane Petit Âgée de 11 ans, elle est la cadette de l’équipe. Elle pratique la gymnastique depuis qu’elle a sept ans et a rejoint l’équipe de TOTEM Gym Guadeloupe en Janvier 2022. « Participer à ces championnats était une expérience incroyable, la salle était immense, il y avait beaucoup de monde et l’animation était surprenante. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Je me suis beaucoup amusée et j’espère revivre cela un jour ! Accéder à ce titre c’est aussi…



