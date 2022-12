En attendant le non-lieu, la contre-attaque se prépare

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Benoît de la Salle

Me Constant, Me Tanger et Me Boutrin, les avocats de l’association « Pour une écologie urbaine ». • BENOÎT DE LA SALLE

Ce mardi 6 décembre en fin de matinée, l’association Pour une écologie Urbaine a présenté son plan d’attaque face au non-lieu qui semble inévitable dans le dossier du chlordécone. Une situation que l’association n’est pas prête à accepter.