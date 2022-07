En Guadeloupe, deux fusillades font six blessés par balles, dont deux graves

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Lundi 18 Juillet 2022 – 10h35

Fusillades en Guadeloupe. – Shitterstock

La fin de soirée de dimanche et le début de journée de lundi (17 et 18 juillet), à Bouillante et au Gosier, ont été marqués par deux fusillades. Le bilan provisoire est de six blessés dont deux graves.

Deux fusillages ont fait six blessés entre hier soir et ce matin en Guadeloupe. Cinq blessés à Bouillante Hier soir (dimanche 17 juillet), peu avant 22 heures, les secours ont été contactés à la rue Maurice Selbonne à Bouillante pour des tirs par arme à feu. Arrivés sur place, ils ont découvert cinq victimes (un blessé grave, quatre blessés légers). Un homme de 25 ans était légèrement blessé. Trois autres blessés présentaient des impacts de plomb : un homme de 24 ans, touché à un membre inférieur, un de 21 ans, également aux membres inférieurs, et autre autre, âgé de 21 ans, qui a refusé son transport médicalisé par les pompiers. Plus grièvement blessé, un homme de 29 ans a reçu un impact de plomb à la poitrine.Quatre des cinq blessés ont été transportés au Centre Hospitalier de Basse-Terre.L’opération a nécéssité la mobilisation de 15 sapeurs pompiers, de la brigade de gendarmerie. Le maire de la commune de Bouillante était également sur place. Un jeune de 16 ans blessé au Gosier Très tôt ce matin (18 juillet), un peu avant 8 heures, les secours ont de nouveau été contactés à la suite de coups de feu à la section Leroux au Gosier.Arrivés sur place, ils ont découvert un adolescent de 16 ans conscient mais touché par plusieurs impacts de plombs au niveau du bas du dos et du bras gauche. La victime a été pris en charge par le SMUR puis transportée au Chu.L’opération a mobilisé trois sapeurs-pompiers ainsi que la police nationale.

