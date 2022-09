En guadeloupe, Ibo Simon est mort

Necrologie

A.F.

Samedi 24 Septembre 2022 – 12h48

Ancienne vedette de la chaine de télévision Canal 10, homme politique et chanteur, le Basse-Terrien a tiré sa révérence à 81 ans. Aimé ou détesté, il n’a jamais laissé indifférent.

Homme très controversé l’artiste, le politique, l’animateur télé et radio, Ibo Simon est décédé ce samedi, à 81 ans, des suites d’une longue maladie. On l’a d’abord connu en tant que chanteur. L’un de ses titres sorti en 1979 Même si je dois mourir un jour” a eu un énorme succès. Devenu animateur sur la télé Canal 10, il a gagné en popularité. Ses propos divisaient. Il avait ses partisans –les Ibobiens comme il les appelait– qui appréciaient ses mots outranciers et souvent racistes. Les Haïtiens, les Dominicains étaient à ses yeux les ennemis de la Guadeloupe et profitaient des largesses du pays. Il était d’ailleurs soutenu par feu Raymond Viviès, un homme politique haut en couleur. A cette époque, il devient une véritable vedette et décide de se lancer en politique avec un certain succès. Il est devenu conseiller municipal et a même été élu en 1995, conseiller régional. En 2001, il a été condamné par la justice pour incitation à la haine raciale et a été privé de ses droits civiques. Petit à petit, ses déboires personnels – il avait été accusé d’attouchement sexuel par une femme qu’il avait pris en stop – et la maladie l’ont éloigné de la scène publique.