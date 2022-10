En Guadeloupe, un gynécologue soupçonné de plusieurs viols à la clinique Les Eaux Claires

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Marie VANDEWOESTYNE

Un médecin est soupçonné d’atteintes ou d’agressions sexuelles sur six femmes par une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, à savoir médecin gynécologue. Les faits se seraient déroulés dans le cadre de ses fonctions en 2015 à la clinique Les Eaux Claires à Baie-Mahault. L’affaire jugée, jeudi, au tribunal correctionnel, a été mise en délibéré, au 10 novembre prochain.

Le docteur Ronald de H. est mis en cause par

six patientes d’actes inappropriés et agressions sexuelles. Les

plaignantes sont au nombre de cinq en Guadeloupe et une en France

hexagonale. Certaines relatent que, lors de la consultation, le

médecin posait des questions à caractère sexuel déplacées.

Une plaignante affirme : “Il n’avait plus le

langage d’un homme de science”. Fait troublant, les victimes, qui

ne se connaissent pas, sont plusieurs à rapporter les mêmes faits

ou les mêmes paroles déviantes. Elles disent que le médecin

les a masturbée, avec des gestes de va-et-vient, sans mettre de

gant, de façon à obtenir une excitation physique.

Les six plaignantes de l’affaire lui prêtent des

termes anormaux et inhabituels pour un gynécologue. Il complimente

ses patientes sur leur anatomie intime, sur leur vagin en le

sexualisant. Le médecin se justifie en disant que les femmes ont

des incertitudes sur leur sexe et il explique qu’il rassure les

femmes sur leur anatomie.

« Il m’a léchée et caressée »

Il va jusqu’à dire : « Vous avez un beau

vagin ». Deux victimes présumées rapportent des propos

similaires et déviants qu’il aurait tenus : « Un corps a besoin de

faire l’amour, un corp