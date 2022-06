En Guyane, l’usage massif des armes à feu inquiète élus et autorités  | Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

Une réunion s’est tenue ce lundi 20 juin en préfecture entre les différents acteurs de la sécurité et les élus de Guyane sur la question de la délinquance. Outre le constat d’une criminalité importante sur le territoire, l’objet de cette rencontre était d’échanger avec les maires des communes, les nouveaux députés et le président de la CTG, désemparés par une délinquance qui se caractérise par l’usage de plus en plus important d’armes à feu. Prouver à l’opinion publique que l’Etat ne reste pas les bras croisés face à la criminalité en Guyane. C’est en creux l’objectif poursuivi par le préfet…