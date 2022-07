En images : le deuxième magasin Cultura ouvre ce vendredi à Californie

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Cultura est désormais bien implantée à la Martinique. Ce vendredi 1er juillet, à 8h30, l’enseigne nationale ouvre son second commerce, après celui ouvert au centre commercial Perrinon, en mars dernier.

Celui-ci est beaucoup plus grand puisqu’il s’étend sur près de 2000 m² et présente un espace librairie avec des surfaces importantes réservées à la Littérature antillaise dès l’entrée du magasin, à la bande dessinée, aux mangas et aussi à l’épanouissement personnel.

Autre particularité de Cultura : ses rayons réservés aux instruments de musique (avec notamment des tambours de Sully Cally), aux jeux éducatifs, à la papeterie, aux loisirs créatifs ou encore aux beaux-arts.

La nouvelle enseigne a également réservé des espaces « dédiés à l’expérientiel, à la pratique culturelle et artistique avec notamment l’implantation d’un atelier permanent où des cours et des démonstrations seront animés ». Et ce dès ce samedi.

Changement de cap stratégique

Cette nouvelle franchise remplace le dernier magasin Librairie Antillaise de la Galleria, qui a fermé ses portes le 29 mai dernier. L’ensemble des salariés du groupe Librairie Antillaise de Marcel Osenat, implanté à la Martinique depuis 1953, a été repris, avec quelques renforts pour les nouvelles activités qui n’existaient pas.

À Californie (à la place de l’ancien emplacement de But), ils sont actuellement une trentaine sur place. Des renforts ponctuels mais habituels ont également été sollicités par rapport à la rentrée scolaire. « C’est un temps fort pour nous, assure Christian Coppet, le directeur du réseau ». « C’est pourquoi nous nous sommes appliqués à être prêts dès notre ouverture pour permettre aux parents et aux enfants de préparer leurs listes scolaires. Les livres scolaires pour toutes les classes sont maintenant à Cultura ». Un service de click and collect est proposé.

Plus globalement, pour le groupe, ce changement d’enseigne est un cap stratégique pour faire face à la concurrence, répondre aux nouvelles attentes de consommation et développer de nouveaux métiers.