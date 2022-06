En images : les voitures de sport étaient de sortie au Cinéstar

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Après la Martinique, c’est en Guadeloupe qu’a été présenté le documentaire « Jean-Jo, l’histoire d’un champion », qui retrace les épreuves, les victoires et l’histoire du champion martiniquais Simon Jean-Joseph.



Produite par oOvango.com et diffusée en salle pour le grand public, l’histoire utilise des images d’archives et des témoignages pour illustrer le parcours hors normes de Simon Jean-Joseph, le pilote automobile le plus titré des outre-mer. Le film a été diffusé au Cinestar by Caribbean Cinemas.

À cette occasion, le monde des sports mécaniques s’est réuni autour d’une exposition de véhicules de course et d’exception pour célébrer sa carrière de Simon Jean-Joseph et plus largement, les sports mécaniques en Guadeloupe. L’occasion pour nombre de visiteurs de découvrir, de se rencontrer, et d’échanger autour de cette discipline.