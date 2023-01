En six ans, la Martinique a perdu plus de 22 000 habitants

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Jeudi dernier, l’Insee a publié des données sur le recensement de la population martiniquaise de 2020. Chaque année, l’île perd en moyenne 1% d’habitants.

Les chiffres publiés la semaine dernière par

l’Institut national de la statistique et des études économiques

(Insee) ne viennent que confirmer la baisse démographique que

connaît notre île depuis plusieurs années. Ainsi, selon les

chiffres du dernier recensement de la population, au 1er janvier

2020, 361 225 personnes résident en Martinique, soit 22 686

personnes de moins qu’en 2014. En six ans, la population a diminué

de 1 % en moyenne par an, soit 3 800 habitants de moins chaque

année. Cette décroissance s’accélère par rapport à la période

2009-2014 (-0,6% par an en moyenne).

Si la Martinique et la Guadeloupe sont les deux

régions françaises dont la population diminue le plus, la première

perd des habitants à un rythme plus soutenu que la seconde (-0,7%

par an entre 2014 et 2020). Dans sa publication, l’Insee indique

que cette baisse de la population s’explique surtout par les

nombreux départs des jeunes vers la France métropolitaine. Un

déficit migratoire qui n’est pas compensé par l’excédent naturel

qui diminue en raison d’un plus grand nombre de décès.

75 286 habitants à Fort-de-France

La Communauté d’agglomération du centre de la

Martinique (CACEM) concentre 42 % des habitants et abrite les deux

communes les plus peuplées : Fort-de-France (75 286 habitants) et

Le Lamentin (39 628). Toutefois, la ville capitale a perdu 1,7 % de

sa population en moyenne par an, soit 8 400 habitants de moins

entre 2014 et 2020. Cette baisse s’accélère par rapport à 2009-2014

(- 1,1 %). Le Lamentin est la seule commune du Centre dont la

population…