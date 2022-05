Encore un récital de UFR/Chanflor

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

YOLE RONDE. Challenge du 22 Mé/Grand Prix CTM

Les semaines se suivent et se ressemblent… UFR/Chanflor a réalisé son troisième doublé consécutif et s’est adjugé le challenge du 22 Mé/Trophée du CMT, dimanche à Fort-de-France.

Comme le craignaient certains coursiers, le départ en vent arrière de la première course a provoqué quelques désagréments. Si UFR/Chanflor et Brasserie Lorraine/Sara Energies Nouvelles sortent les premiers de la flottille, celle-ci perd rapidement quatre éléments : Royal Fruits de Martinique/ADEP, Prixe/Banamart, Mc Donald’s et SMEM. Cette dernière est la seule autorisée à reprendre la course pour avoir coulé moins de 100 m après le départ.

Peu avant la première bouée de la…