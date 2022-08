Encore une victoire pour l’équipe Nègre

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Course de côte

Ce dimanche s’est déroulée la course de côte de Village Bouillante organisée par l’ASA Caraïb en mémoire de Thierry Felsina. Stéphane Nègre et son équipage ont remporté cette compétition. Une nouvelle victoire après celle du Rallye des Grands-Fonds, en juin dernier.

Pour cette année, les organisateurs ont décidé de créer un nouveau parcours au sein même de Village. Une course particulière par son dénivelé qui s’élève à 22% et dont le peloton du Tour de Guadeloupe a pu se frotter il y a un peu plus d’une semaine. 17 pilotes ont pris le départ pour un parcours de 1,5km. Entre vue panoramique, temps ensoleillé et voitures étonnantes, toutes les conditions étaient réunies pour offrir un spectacle digne de ce nom. Au programme, deux montées…