Enseigner, oui, mais en Martinique

Le collectif « Ansanm pou défann lékol Matinik » et les syndicats Snetaa-FO et SE-Unsa se mobilisent activement pour que les néo-titulaires et les stagiaires soient maintenus dans l’académie. Ils militent également pour le retour au pays des certifiés exerçant dans l’Hexagone.

A l’approche de la rentrée des classes, la question du maintien en Martinique des néo-titulaires et des contractuels lauréats du concours de recrutement des enseignants du second degré est une nouvelle fois posée. Le collectif « Ansanm pou défann lékol Matinik » et les syndicats Snetaa-FO et SE-Unsa se mobilisent activement : motion unanime des élus de la CTM votée le 29 juin 2022 ; pétition à l’adresse du ministre, Pap Ndiaye, qui a recueilli à ce jour plus de 3 000…



