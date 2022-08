« Entre 5 et 10 % de la forêt n’a jamais été touchée en Martinique »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Guillaume Viscardi, directeur du conservatoire botanique national de Martinique

Le directeur du conservatoire botanique national de Martinique nous révèle les zones inexploitées par l’homme au sein des volcans et forêts de la montagne Pelée et des pitons du Nord dans le cadre de la candidature française au patrimoine mondial de l’Unesco.

Quelles sont les zones inexploitées par l’homme dans le bien ?

On pense qu’il y a entre 5 et 10% de la forêt qui n’a jamais été touchée en Martinique. Une partie du nord-ouest de la Montagne Pelée, le piton Mont Conil, le Morne Sibérie, le piton Marcel, le Pain de Sucre font partie de ces zones inexploitées, préservées et qui présentent des paysages quasiment intactes. Tout comme le Morne Jacob et le Morne Platine, où on a des forêts gigantesques avec des arbres immenses. Les…