Environnement, santé et alimentation au cœur des péocupations du Lions club

Les Abymes

Fabrice Flainville, exposant, a fait une sensibilisation sur le sujet des déchets sauvages. • S.T.

Dernièrement, sur le site de Taonaba aux Abymes, le « Lions Club zone Guadeloupe » a organisé un village de l’environnement, de la santé et de l’alimentation. Au programme, un marché agricole, des stands d’exposition de partenaires institutionnels et associatifs, des ateliers, des zones de collectes, des retours d’expériences et des témoignages, des conférences.