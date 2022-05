Éoliennes du Macouba : Serge Letchimy n’autorise pas le passage par Grand Rivière

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le passage par Grand Rivière des éoliennes qui doivent être installées au Macouba faisait des vagues depuis plusieurs semaines. Le président du conseil exécutif de la CTM a tranché : elles ne passeront pas par cette commune du nord-atlantique.

Six éoliennes doivent prochainement être installées dans la commune de Macouba. Une opération qui fait déjà des vagues du côté de Grand Rivière. En effet, compte-tenu de ce convoi exceptionnel, il est prévu que la commune soit bloquée durant plusieurs heures chaque jour afin que les différents éléments puissent être acheminés jusqu’à leur lieu d’implantation.

Ce mardi (24 mai), dans un communiqué envoyé très tardivement, le président du conseil exécutif Serge Letchimy indique avoir « fait savoir dans un courrier en date du 19 mai 2022 son opposition au passage sur les ponts Hilette et Potiche de Grand Rivière, des matériaux constitutifs des 6 éoliennes destinées au projet de parc éolien de Macouba ».

Il rappelle que le porteur du projet avait demandé à ce que ces éoliennes soient acheminées du port de Grand Rivière vers le site de Macouba par la route (RD10) et que cette option avaité été « validée par l’ancienne équipe ».

« Ce schéma impliquait nécessairement la traversée des ponts Hilette et Potiche, tous les deux anciens, dont le poids de charges supportées est réglementairement limité à 30 tonnes contre près de 110 tonnes par convoi, tel que prévu pour ce projet. A l’issue de l’examen du dossier transmis, le renforcement des ouvrages prévu par les privés et l’ancienne équipe ne présentant ni les garanties techniques ni la sécurité juridique nécessaires, une position négative a été retenue », conclut-il.



Le soutien de Cap Nord

Il y a quelques jours, dans un communiqué adressé à notre rédaction, le président de Cap Nord, Bruno Nestor Azérot, avait quant à lui exprimé son « soutien (aux) habitants et commerçants de Grand-Rivière face aux inquiétudes qu’ils manifestent quant à l’hypothèse de voir l’accès à leur commune ainsi bloqué sur une longue période ».

« À l’origine du projet, l’acheminement des équipements devait s’opérer via la route entre le port de Fort-de-France et la ville du Macouba », indique le président de Cap Nord, mais, « pour des raisons jusqu’ici inexpliquées », cet acheminement devrait finalement se faire « par la mer jusqu’au port de Grand-Rivière puis par la route jusqu’au Macouba ». Cette solution devrait entraîner la fermeture quotidienne de l’accès à Grand-Rivière sur une plage horaire de plusieurs heures, six jours par semaine, durant près de 7 mois. « Si ces informations devaient s’avérer exactes, elles constitueraient une atteinte inacceptable à la liberté de circulation, à la sécurité et à la pérennité des activités économiques de la population de Grand-Rivière », observe Bruno Nestor Azérot.

Le président de Cap Nord appelait l’entreprise concernée et les autorités en charge de la règlementation en la matière « à tenir compte prioritairement des intérêts de la population riveraine ». Il assurait les habitants de Grand-Rivière de sa solidarité la plus totale.