Eric Damaseau de “La pause sans filtre” condamné pour diffamation

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Jeudi 8 Septembre 2022 – 18h44

Eric Damaseau, fondateur de la page Facebook “La pause sans filtre” était convoqué ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Il était poursuivi pour diffamation contre le maire du Gosier Cédric Cornet ainsi que son adjoint Edwin Laupen.

Eric Damaseau, fondateur de la page Facebook “La pause sans filtre” était convoqué devant le Tribunal de Pointe-à-Pitre.Il était poursuivi pour diffamation, car dans une vidéo, il avait affirmé avoir en sa possession une vidéo à caractère sexuelle impliquant Cédric Cornet, Edwin Laupen ainsi que des jeunes filles mineures.

De lourdes amendes

Absent et non représenté lors du procès, il a écopé de 8000€ d’amende, ainsi que 10.000€ et 5000€ de dommage et intérêt à payer aux parties civiles; le maire du Gosier et son directeur de cabinet.Aucune trace de vidéo de ce type n’a été retrouvée ou transmise à la Justice.Deux autres procédures sont en cours visant le mis en cause qui vit aujourd’hui en Gironde a rappelé le Procureur de la République.