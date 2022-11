Erika et la fabrique de pulls rouges

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Yasmine L’Etang-Allepot

[email protected]

Alexandra Gadjard-Laquitaine • YLA

Alexandra Gadjard-Laquitaine est une femme multiple qui a toujours regardé la vie avec poésie. Il est possible, selon elle, de tout dire, de parler de tout mais tout dépend de la façon de le faire. Erika et la fabrique des pulls rouges en est le parfait exemple, en abordant au travers ce livre illustré (bilingue) la question des menstruations. Un premier ouvrage pour l’autrice, édité par Roots Editions qui lui a été inspiré par sa fille aînée, le jour où elle remarqua une tâche sur sa jupe.

Lever le tabou des menstruations, que l’on nomme

plus trivialement les règles et mieux expliquer aux petites filles

comme aux petits garçons l’extraordinaire pouvoir de la matrice. Se

détacher des préjugés sociaux et croyances autour de ce phénomène

féminin naturel. « J’avais envie d’en parler avec beaucoup de

facilités, sans les clichés que l’on a l’habitude d’entendre,

apporter un regard nouveau. Je voulais livrer une réponse qui me

ressemble, avec poésie », confie Alexandra.

Non ce n’est pas sale, non ce n’est pas limitant,

non ce n’est pas honteux ! Parfois démunis face aux questions de

nos enfants, cet ouvrage permet de libérer la parol