Ernest Sinosa laisse un grand vide

Lamentin

De nombreuses associations ont tenu à rendre hommage au défunt et à lui témoigner leur reconnaissance. Ici l’Aiglon du Lamentin. • PHOS

Ancien footballeur de l’Aiglon, ancien bijoutier du centre-ville, Ernest Sinosa s’est éteint à l’âge de 83 ans. Connu pour sa grande générosité et sa disponibilité, ce Lamentinois au grand cœur était très apprécié dans la commune.

L’annonce du décès d’Ernest Sinosa a plongé dans

la tristesse de nombreux Lamentinois. Vendredi après-midi, amis et

connaissances sont venus accompagner le défunt à sa dernière

demeure et soutenir sa famille dont ses deux fils, Stéphan et

Giscard, ainsi que ses petits-enfants visiblement affectés par la

perte de leur père et grand-père.

« La ville du Lamentin a perdu l’un des siens

et pas des moindres », pouvait-on entendre dans l’assistance

nombreuse amassée sur les trottoirs entre l’église et le cimetière,

pour voir passer le cortège funéraire.