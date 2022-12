Escalade de violence pour une chaîne et des boucles d’oreilles en or

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

L’affaire jugée, ce mardi 6 décembre, au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, est tout à fait représentative des dérives que peuvent prendre les cas de vol à l’arrachée. Effectivement, tout a commencé par le vol d’une chaîne et de boucles d’oreilles en or, pour se finir dans un tourbillon de violence, et en arriver à une tentative d’homicide volontaire.