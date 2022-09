Ferdy Louisy : Des dégâts impressionnants à Goyave

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Quand les Goyaviens se sont réveillés, samedi matin, ils tont découvert avec tristesse que plusieurs familles avaient tout perdu, et que les deux ponts de la commune étaient détruits. Le maire Ferdy Louisy et son personnel sont allés sur le terrain pour faire un premier bilan.

Goyave n’a pas échappé au passage de la tempête Fiona, qui a déversé près de 400ml en quelques heures dans la commune. “Pas de victimes”, se félicite Ferdy Louisy, le maire de Goyave ayant probablement en tête le mort retrouvé sur les berges de rivière des pères, à Basse-Terre. Toutefois, les Goyaviens se retrouvent comme partout ailleurs sur le territoire sans eau et sans électricité. Personne n’aurait imaginé que la tempête tropicale n°7, Fiona, prénom écossais, qui signifie blanc, laisserait derrière elle, autant de désolation et des habitants sous le choc. “Nous avons, en revanche, enregistré des dégâts matériels impressionnants”, souligne Ferdy Louisy, sur le terrain depuis le matin, avec les services municipaux de la ville. La Zac de l’Aiguille où quelque 1 500 personnes vivent n’a pas été épargné. Les immeubles concernés sont les résidences Camille-Mortenol, Le Patio, Mahogany et Bois-de-Rose. Pendant la tombée des pluies, le parking s’est transformé en piscine.

Trente sinistrés

“Les appartements ont été ravagés par la rivière qui est sortie de son lit”, déclare le premier magistrat. A Sainte-Claire, sur la RD 33, le pont qui relie la partie nord de la commune à la partie sud a été détruite ainsi que le Pont Eiffel. Des familles ont tout perdu, la rivière a emporté voitures, appareils électroménagers et même le matériel scolaire des enfants”. En faisant le tour de la commune, il a vu également des animaux appartenant aux éleveurs pris au piège. Avec la montée des eaux torrentielles, plusieurs habitants ont été recueillis dans les écoles du bourg. Vers 3 heures du matin, l’école François-Auguste a été ouverte pour l’accueil des sinistrés.

“Je lance un appel à la solidarité pour aider ces personnes qui ont tout perdu, mais également aux bailleurs sociaux pour les reloger rapidement. Plusieurs sont en situation de handicap. Ils vivaient au rez-de-chaussée des immeubles. J’aurais aimé que leur soient enlevées les lourdeurs administratives pour les aider”.

Il a fallu organiser leur ravitaillement, et la boulangerie Zozo, s’en est chargé pour leur livrer du pain frais. En outre, pour un retour à la normale, les services de l’EDF ont été contactés pour retirer les fils électriques tombés sur les routes. Pour leur part, le service technique de la ville veille à la sécurité des routes. Toujours en vigilance rouge, le phénomène climatique ne faiblit pas. Les pluies semblent de nouveau être d’actualité. Aussi, il faudra rester prudent, et attendre demain pour faire un point plus complet.