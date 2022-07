Film sur la famille de navigateurs Tangvald : appel à témoins | Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

Dans le cadre du tournage d’un film documentaire sur la famille des navigateurs Tangvald, la réalisatrice Virginia Tangvald et la société de production micro_scope recherchent des témoins en Guyane qui auraient connu Peter et Thomas Tangvald, deux marins ayant vécu dans la région.

En 2014, Thomas Tangvald a disparu en mer après avoir quitté Cayenne, d’où il espérait rejoindre Natal au Brésil. Il a séjourné en Guyane un an de début 2013 à mars 2014, retapant avec difficulté son bateau l’Oasis au port de Dégrad-des-Cannes.

Son père Peter Tangvald, d’origine norvégienne, était lui-même un navigateur chevronné, décédé dans le naufrage de son voilier en 1991 à Bonaire dans la Caraïbe. Peter Tangvald a vécu en Guyane de 1964 à 1974, notamment à Rémire. Il y a construit de toutes pièces une goélette baptisée Arthemis de Pytheas avec du bois peyi, ainsi que le raconte Arthur Alt dans un article consacré aux Tangvald, père et fils, publié dans le magazine Une saison en Guyane en 2018.

La cinéaste Virginia Tangvald, fille de Peter et sœur cadette de Thomas, réalise aujourd’hui un film pour « comprendre l’héritage de liberté, d’immensité et de tragédie laissé par son père Peter Tangvald » et documenter l’histoire de sa famille qui comporte de nombreuses zones d’ombre. « Son père était-il réellement le héros dans lequel elle s’est projetée toute sa vie ? » s’interroge la réalisatrice. Virginia Tangvald avait cinq ans lors du décès de son père.

Le film intitulé Les enfants du large en français (Sailing off the edge, en anglais) est co-produit par l’Office National du Canada et la société de production française Urban Factory. Des tournages ont déjà été effectués au Québec, en France, en Norvège, en Andorre, en Belgique et à Puerto Rico.

Virginia Tangvald sera en tournage en Guyane du 30 juillet au 12 août environ, et souhaite rencontrer des personnes ayant connu Peter ou Thomas Tangvald, ou ayant des informations à partager à leur sujet.

Pour entrer en contact avec l’équipe du film, joindre la productrice :

Isabelle Couture

isabelle [at] coutureproduction [dot] com

+514-576-8012