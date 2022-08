Fin de la grève à l’hôpital de La Trinité après 22 mois de mobilisation

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mardi 9 Août 2022 – 11h08

Le syndicat UGTM – Santé annonce, ce mardi 9 août, la fin de son « mouvement de grève historique » par la signature d’un protocole d’accord Patrick Doré, avec la direction du CHUM.

Après 22 mois de grève au CH de Trinité, la mobilisation est enfin terminée. Ce mardi 9 août, dans un communiqué, l’UGTM Santé, annonce que le syndicat et le personnel de l’hôpital ” viennent de clôturer ce mouvement de grève historique par la signature d’un protocole d’accord avec la direction du CHUM “.

Le syndicat rappelle qu’il était mobilisé depuis le 29 septembre 2020 ” afin d’exiger le respect des engagements de la Direction du CHUM tant pour les moyens matériels que pour les effectifs, la rénovation et l’humanisation des services et la reconstruction du centre hospitalier de Trinité sur un autre site “.

Pour l’UGTM-Santé, ; l’accord acté permettra à l’établissement de remplir ses missions de service public auprès de la population du Nord et de lui offrir les conditions normales d’accès aux soins “.

En hommage à Patrick Doré

Plusieurs dispositions ont ainsi été arrêtées : rénovation et sécurisation du site avec un financement de 19 millions d’euros, reconstruction sur un autre site, avec un financement de 70 millions d’euros, développement d’activités médicales nouvelles, recrutement de 26 patients spécialisés, mise en place d’une équipe de direction chargée de conduire les opérations de rénovation et de reconstruction, plan pluriannuel d’équipements hôteliers et biomédicaux, recrutement de personnels de soins, modalités de remplacement, de formation et de remplacement des équipes.

L’accord signé sera dénommé « Accord Patrick Doré » en hommage au secrétaire général de l’UGTM décédé le 23 août 2021.

