Finale dames de handball : une 3ème victoire d’affilée pour les Robertines

Comme en 2018 et 2019 il n’y a pas eu de ” belle “, dans un palais des sports du Lamentin plein à craquer et une ambiance des grands soirs, pour départager l’Arsenal et l’Entente Morne-des-Esses/Gauloise. En deux manches les Robertines se sont succédé à elles-mêmes pour remporter leur 3e titre d’affilée (pas de champion en 2020 et 2021) et le 10e de leur histoire.

Elles iront défendre les couleurs de la Martinique à la fin du mois à Créteil (du 30 mai au 4 juin) lors des Finalités Nationales pour tenter de remporter leur 2e titre de championnes de France de Nationale 2 ou leur 1er de Nationale 1.

Finale aller Arsenal – Entente MEG Les choses ne trainaient pas en longueur. Dès le coup d’envoi, les deux équipes se livraient à un chassé-croisé débouchant sur un 8 partout à la 15e. Seize buts en 15 minutes. Les attaques n’avaient pas chômé. Les Robertines…



