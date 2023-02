Firmine Richard témoigne devant la cour d’assises de Bobigny

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le procès a débuté vendredi devant la cour d’assises de Bobigny. Le verdict sera rendu le 10 février. • J.S.

Keneff Leauva, le fils de la célèbre actrice guadeloupéenne, est jugé pour assassinat. Présente le matin des faits et unique personne à le visiter en prison, Firmine Richard a dû se défendre tant d’avoir dissimulé des preuves que d’avoir prodigué une éducation défaillante.

Est-ce encore le procès de Keneff Leauva ou bien

déjà, de façon imperceptible, celui de Firmine Richard ? Au vu du

feu roulant de questions du tribunal et même d’une interpellation

très brève de la part des parties civiles, Firmine Richard a du

sérieusement se poser la question. Au deuxième jour du procès de

son fils devant la cour d’assises de Bobigny – Keneff Leauva est

jugé pour assassinat – l’actrice guadeloupéenne était appelée en

tant que témoin à déposer devant la cour d’assises. Le dimanche 11

avril 2021, au petit matin, Firmine Richard est alertée par un coup

de fil d’une connaissance qui suit son fils sur les réseaux

sociaux. « J’ai ouvert la porte et j’ai vu Keneff qui

rentrait, le visage tuméfié : je lui ai demandé, mais qu’est-ce qui

se passe ? Il m’a répondu qu’il était sorti fumer, raconte Firmine

Richard à la barre du tribunal. Je lui ai dit, non, tu n’es pas

sorti fumer ! Pourquoi es-tu blessé et qu’est-ce…