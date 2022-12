Floriane Bascou est-elle prête à conquérir le titre de Miss Univers ?

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Benoît de la Salle

La Martiniquaise Floriane Bascou ira à Miss Univers tandis que la Guadeloupéenne Clémence Botino participera à Miss Monde.

La jeune Martiniquaise de 20 ans continue sa préparation au concours Miss Univers. Elle est actuellement à Paris où elle peaufine les derniers détails avant son départ, malgré quelques « couacs » de dernière minute. L’élection aura lieu le 14 janvier prochain à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Le compte à rebours a commencé pour Floriane

Bascou. Après Miss Martinique 2021, Miss France 2022 où elle finit

à la deuxième place avec la satisfaction d’avoir été choisie par

les Français via les votes. La Martiniquaise de 20 ans s’attaque à

un nouveau concours de beauté. Et pas n’importe lequel. Il s’agit

de Miss Univers qui aura lieu le 14 janvier prochain à la Nouvelle-

Orléans, en Louisiane. La nouvelle est tombée il y a quelques mois

et depuis la jeune femme se prépare. La nouvelle a ravi tous ceux

qui l’encouragent et la suivent sur les réseaux sociaux. Mais voilà

que depuis quelques semaines, le 27 novembre exactement, la jeune

femme ne poste plus rien. Ce qui inquiète les internautes, qui se

posent des questions. Pour rajouter à la confusion, la création

d’une association en soutien à Floriane a vu le jour dernièrement.

« En route pour l’Univers », indique avoir pour objectif

premier « de collecter des fonds afin d’assurer une

présentation digne de ce nom à notre Miss Univers France

2022 ». Floriane Bascou est la première Martiniquaise à

participer à ce prestigieux concours. C’est pour cela qu’une

tombola et d’autres événements sont organisés afin de…