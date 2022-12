Fonds Création & Diversité : un nouvel appel à projets lancé

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Tournage • OSARUGUE IGBINOBA

La SACD et France Télévisions annoncent la deuxième saison du Fonds Création & Diversité et le lancement de l’appel à projets le 12 décembre prochain pour soutenir la création numérique.

C’est la deuxième fois que la SACD et France Télévisions lancent leur appel à projets pour le Fonds Création & Diversité visant à soutenir la création numérique. Cette deuxième édition se place après une première de 180 projets déposés. L’édition précédente avait su mobiliser les autrices et auteurs de série pour représenter la pluralité des idées, des productions et réalisations. Cette année, le thème du Fonds Création & Diversité sera « Femmes d’Outre-mer ». Les projets rendus devront être traités « sous l’angle de la série à concept fort, avec des prémices narratives et un moteur d’intrigue fort et original, à l’opposé de la chronique » et respecter le thème donné, précisent la SACD et France Télévisions dans un communiqué.

L’appel à projets ouvert durant un mois et demi

Les auteurs et autrices devront présenter un projet d’une première saison de série numérique, d’expression originale française, inédite, impérativement feuilletonnante dont les épisodes durent plus de 20 minutes.

Ces projets de fiction doivent proposer une intrigue principale bouclée à l’issue de la saison comprenant au minimum six épisodes. Ils peuvent avoir bénéficié de soutiens et d’aides à l’écriture avant la présentation à ce fonds. Par la suite, le jury du Fonds Création & Diversité composé de six membres cooptés entre la SACD et France Télévisions (dont deux auteurs, un producteur et trois représentants de France Télévisions) sélectionnera 4 projets au printemps qui recevront 10 000 euros brut chacun pour financer l’écriture du pilote de la série.

L’appel à projets est ouvert du 12 décembre 2022 au 30 janvier 2023 et accessible via ce portail.