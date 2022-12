Fort-de-France obtient une deuxième étoile pour le ” Label Station Nautique “

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

rédaction web

Label Station Nautique niveau 2 pour Fort-de-France • DR

Dans le cadre de l’Assemblée Générale de France Station Nautique qui s’est déroulée ce samedi 3 décembre au Salon Nautique de Paris, la ville de Fort de France a décroché une deuxième étoile.

La Baie des Flamands, le port de plaisance communautaire Etang Z’abricots, le projet Almadies-Régatiers, la présence d’acteurs nautiques, la direction des sports, la promenade du Front de mer, l’accueil touristique organisé autour de l’Office de Tourisme Centre Martinique, l’accueil de grandes régates … La liste est encore longue pour justifier la distinction supérieure de niveau 2, 12 ans après l’obtention de la labélisation de niveau 1. Cette récompense salue la démarche initiée en 2010, via l’Office de Tourisme, en matière développement du nautisme.

Cette deuxième étoile récompense les stations qui se conforment à des exigences plus pointues, en matière de qualité de l’accueil, d’offre nautique, d’animations. Pour les 5 ans à venir le cap est fixé : L’Office de Tourisme Centre Martinique est d’ores et déjà̀ engagé dans le processus d’une meilleure coordination des acteurs nautiques, de l’amélioration de l’offre. La conception et la participation à l’évènementiel et La sensibilisation et l’éducation à l’écocitoyenneté