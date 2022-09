Fortes pluies et orages : La Martinique en vigilance jaune ce mercredi

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Mercredi 28 Septembre 2022 – 17h47

La Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, selon le dernier bilan de situation publié par Météo-France ce mercredi 28 septembre à 16 heures 47.

Une masse d’air humide et instable remonte du sud de l’arc antillais à partir de ce soir. Couplée à un environnement d’altitude favorable, elle entraine une nette dégradation du temps à partir de la nuit de mercredi à jeudi. La Martinique est donc placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages.

La soirée démarre sous de belles éclaircies avec simplement de brèves ondées.

Puis au cours de la nuit prochaine, des averses localement fortes et orageuses se développent et affectent la Martinique. Elles peuvent engendrer des cumuls de pluie de 30 à 60 mm en 3 heures. Après un éventuel répit en matinée de jeudi, une activité pluvieuse et orageuse plus marquée reprend à partir de la mi-journée. Les orages perdurent tout au long de l’après-midi, entrainant des cumuls de pluie possiblement plus importants, de l’ordre de 50 à 80 mm en 3 heures.

L’épisode devrait se prolonger jusqu’à vendredi soir.

Le prochain bulletin sera publié ce jeudi 29 septembre à 6 heures.