Francky Vincent porte plainte pour diffamation contre Gilles Verdez qui l’accusait d’être antisémite

Invité sur le plateau de TPMP le 6 décembre, à la suite de sa nomination de chevalier des Arts et des Lettres, Francky Vincent, 66 ans, s’était vu traité d’antisémite par le chroniqueur Gilles Verdez. Le chanteur attaque en justice le chroniqueur pour diffamation

Dans une interview donnée à nos confrères du Parisien, Francky Vincent a annoncé porter plainte contre Gilles Verdez pour diffamation .

Il estime “être tombé dans un traquenard”

Invité dans l’émission de Cyril Hanouna TPMP le 6 décembre dernier, le chanteur pensait discuter de sa nomination de chevalier des Arts et des Lettres.

C’est alors que le chroniqueur Gilles Verdez l’a pris à parti: « Je suis très choqué. Moi, M. Vincent, ce ne sont pas les paroles qui me gênent. C’est votre adoration pour Dieudonné. C’est ça le problème, monsieur, c’est pour ça que vous n’auriez jamais dû être nommé chevalier des Arts et des Lettres. Si vous cautionnez l’antisémitisme M. Vincent, c’est que vous êtes antisémite. »

L’interprète de Fruit de la passion se déclare choqué par ces accusations : « Je me suis retrouvé dans un tribunal de pacotille, une énorme mascarade. J’avais l’impression que Hanouna était le procureur, Verdez le juge. Je rends hommage à Genton et Bigard qui m’ont défendu avec du bon sens. On me soupçonne d’être un sympathisant des antisémites parce que j’ai chanté une chanson en 2019 au Bal des quenelles de Dieudonné. Alors que ma femme est sémite, que j’ai eu un enfant avec une métisse sémite… Je prends cela au sérieux. »

Il ne se rendra plus à TPMP

Francky Vincent affirme désormais qu’il ne mettra plus les pieds sur le plateau de TPMP : « Je suis allé cinq fois à “TPMP”, jamais ils ne m’avaient parlé de Dieudonné. J’avais le sentiment d’être trahi. Je ne reviendrai plus dans cette émission. »