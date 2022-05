Frédéric Dabi, directeur de l’IFOP : “Un vote de colère qui ne sera pas anodin “

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le directeur général de l’institut de sondages était l’invité cette semaine de l’émission politique “Face aux territoires”, présentée par Cyril Viguier, diffusée sur TV5 Monde, en partenariat avec France-Antilles, France-Guyane, Nice-Matin et Ouest-France.

Cette semaine, l’émission a reçu Frédéric Dabi, directeur général de l’IFOP, institut de sondages. Dans “Face aux territoires”, il a évoqué l’état d’esprit des Français après le second tour de l’élection présidentielle et les indicateurs avant les élections législatives.

Il a pu expliquer le vote des jeunes, mais aussi les divisions de l’électorat ou encore le score de Marine Le Pen dans nos territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane.

Retrouvez l’intégralité de l’émission :

Evoquer les problèmes qui touchent les Français au plus près de leur lieu de vie, et pour nous en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. C’est l’ambition de ” Face aux territoires “, l’émission politique de Cyril Viguier sur TV5 Monde, en collaboration avec France-Antilles, France-Guyane, Nice-Matin, Ouest-France, 20 Minutes et Centre France.