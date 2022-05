Free Mobile arrive en Guadeloupe pour «libérer les consommateurs»

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Plus de six ans après l’obtention de ses fréquences et dix ans après l’hexagone, le géant de la téléphonie mobile Free débarque aux Antilles et en Guyane en présentant une offre qu’il qualifie de révolutionnaire.

9,99 euros par mois pour des appels, sms, en illimitée en Guadeloupe, France hexagonale et 40 autres destinations. Free est arrivé ! Les consommateurs guadeloupéens attendaient l’arrivée de l’opérateur avec impatience. Sur internet les offres d’emplois pour travailler dans les boutiques Free étaient présentes sur différents sites depuis 2019. Depuis la semaine dernière l’officialisation a été confirmée : Free Mobile, nou rivé ! Dans l’enceinte de l’hôtel Arawak hier,…



