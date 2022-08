GFA Caraïbes et CTDM/EDF pénalisés : le classement des yoles avant la 6ème étape

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La 5ème étape entre Fort-de-France et Le Diamant a laissé des traces hier (vendredi 5 août). Retrouvez les classements avant le départ vers Rivière-Pilote.

La cinquième étape a été éprouvante pour l’ensemble de la flottille, et plus encore pour certains équipages… C’est ainsi que GFA Caraïbes a coulé face à l’anse Dufour. Compte tenu de l’état de la mer et de la force du vent, la yole a été remorquée pour atteindre la plage la plus proche afin de pouvoir remâter.

Pour cette manoeuvre, la yole robertine a écopé de 18 minutes de pénalité, terminant l’étape à la 12e place à 1h34’56 du vainqueur et étant désormais classé 10e du classement général à 2h45’05 de Sara/Autodistribution.

A noter que GFA Caraïbes a à nouveau dessalé juste avant la bouée d’arrivée. Christophe Dédé et ses hommes ont redressé la yole et ont franchi la ligne d’arrivée en nageant pour pousser l’embarcation.

Quant à CTDM/EDF qui était en tête de course, elle a tout connu. L’équipage a d’abord coulé puis a ensuite déploré deux mâts cassés et un blessé léger. Les Lamentinois se sont fait remorquer à hauteur de l’anse Cafard et ont été pénalisés de 20 minutes. Le moral reste bon même si ils ont terminé l’étape à la dernière place à 2h53’01 du vainqueur et sont désormais classés 13e du classement général à 3h12’45 du leader.