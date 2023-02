Glissement à Morne Calebasse : 1,1 million d’euros envisagé pour la ville de Fort-de-France

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

C’est le montant de la subvention exceptionnelle que les élus de l’Assemblée de Martinique auront à valider en plénière pour clore un chantier de sécurisation, 12 ans après le sinistre.

12 ans après le glissement de terrain qui a fragilisé de nombreuses habitations et rendu inhabitables certaines, la CTM entend clôturer le dossier de Morne Calebasse. Jeudi et vendredi (2 et 3 février), lors de la plénière, les élus de l’Assemblée de Martinique auront à valider une subvention exceptionnelle d’1,1 million d’euros.

Il s’agit d’une aide financière destinée à financer la dernière phase des travaux de sécurisation de la zone et permettre ainsi à certains habitants de réintégrer leur logement. « Ces travaux permettront de stabiliser de manière pérenne le glissement de terrain, et de mettre fin aux risques qui pèsent sur cette zone », indique la CTM, dans un communiqué.

7 mois de travaux prévus

Dans le détail, ces travaux porteront notamment sur l’augmentation des mesures de confortement, suite à l’évolution du glissement, et sur la prévention des risques en aval, grâce notamment à la mise en place de terrassements, l’installation de parois clouées et de drains subhorizontaux. Des reprofilages de talus, et la végétalisation de ces derniers par ensemencement, seront également réalisés

Le planning prévisionnel des travaux de confortement prévoit une durée de travaux de 7 mois environ durant l’année 2023.

