Grève des contrôleurs aériens : les vols en Outre-Mer non touchés

Un vol sur deux serait annulé en raison d’un appel à la grève du principal syndicat de contrôleurs aériens ce vendredi. Les vols vers les Antilles seraient selon nos informations épargnés.

Dans un communiqué publié hier (13 septembre), la direction générale de l’Aviation civile (DGAC) française a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à un vol sur deux ce vendredi (14 septembre), à la suite d’un préavis de grève d’un syndicat de contrôleurs aériens.

Cette perspective se confirme avec l’annonce d’Air France qui table sur l’annulation de 55 % de ses court et moyen courriers. 10 % des longs courriers de la compagnie resteront également cloués au sol, précise l’AFP.

Les vols vers les Antilles non perturbés

Le trafic aérien sera perturbé du vendredi 16 septembre, à 6 heures du matin, jusqu’au samedi 17 septembre, à la même heure. Des annulations et des retards significatifs sont à prévoir, sur l’ensemble du territoire national.

Joints par téléphone, les services communication d’Air Caraïbes et Corsair nous ont assurés qu’il n’y aurait pas de perturbations sur les liaisons entre les aéroports d’Orly et les Antilles. Pas d’annulation non plus pour la compagnie French Bee, qui dessert notamment La Réunion et la Polynésie.

Nous n’avons par contre eu aucune confirmation d’Air France.

Cette grève pourrait avoir aussi des répercussions sur l’ensemble du trafic aérien européen.

Le syndicat des contrôleurs aériens a annoncé le dépôt “d’un deuxième préavis du mercredi 28 septembre au vendredi 30 septembre 2022 inclus”.