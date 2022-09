Grosse casse sur la canalisation principale d’eau potable à Capesterre

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les agents du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) sont allés constater les dégâts causés par la tempête Fiona. Et la casse concerne un tronçon d’une quarantaine de mètres.

Il faudra énormément de patience aux habitants qui vivent entre Moulin à eau et Changy à Capesterre Belle-Eau. La plus grosse canalisation d’eau traitée qui part du captage de la rivière de l’ilet Pérou et qui dessert la commune de Capesterre Belle-Eau ainsi qu’ une partie de la Grande-Terre a subi une grosse casse, irréparable dans un laps de temps court. Les techniciens du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) se sont rendus sur les lieux hier…