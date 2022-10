Guerre en Ukraine : revivez…

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Vendredi 23 Septembre 2022 – 18h51

Les menaces de Vladimir Poutine, la mobilisation russe, l’armement, les céréales, la reconstruction… Ce vendredi 23 septembre 2022, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu à une interview exclusive de Cyril Viguier, réalisée à Kiev, en partenariat avec “France-Antilles France-Guyane”, ” Nice-Matin “, “Ouest France” et ” 20 Minutes ” et diffusée sur ” TV5 Monde “.

Retrouvez l’intégralité de l’émission :

Des échanges souriants entre Volodymyr Zelensky et Alain Delon

En fin d’émmision, un entretien enregistré entre le président ukrainien et Alain Delon, qui apporte son soutien à l’homme et au pays, a été diffusé.

“Je n’ai jamais été un acteur aussi génial que vous”, lance l’ancien acteur Volodymyr Zelensky au moment de commencer son échange avec Alain Delon. “Je ne serai jamais un président aussi génial et méritant que vous”, lui répond l’acteur français, dans un échange ponctué de sourires. “Je suis très heureux que vous souteniez l’Ukraine, c’est très important pour nous lorsque les gens célèbres s’engagent”, poursuit le président ukrainien. Ce dernier fait ensuite un parallèle entre le cinéma et la guerre. “Au cinéma la tragédie dure une heure et demie ou deux heures, et prend fin. Cette guerre, nous avons le sentiment qu’elle est infinie. Nous espérons beaucoup qu’elle prendra fin.”

Alors qu’Alain Delon a lu quelques vers du poète ukrainien Taras Chevtchenko, Volodymyr Zelensky affirme que les “Ukrainiens aiment la littérature française”. Il rend aussi un hommage au “grand acteur” Alain Delon. “Nous sommes fans d’Alain Delon. Il est une vedette et un symbole”. “Je suis très reconnaissant à Alain Delon pour sa position ferme et forte.”

L’extrait de l’entretien entre Alain Delon et le président Zelensky :