Guillaume Sedicina, sacré champion du monde de Full Contact

Le 3 Novembre dernier, Guillaume Sedicina a remporté le titre de champion du monde de Full Contact dans la catégorie ” moins de 60 kg “. Son retour sur l’archipel est un grand honneur, en particulier pour la ville de Baie-Mahault dont il est originaire. A cette occasion, la Maire de la Ville a décidé de lui remettre un prix spécial.

Guillaume Sedinica âgé de 26 ans, est le premier Guadeloupéen a être devenu champion du monde de Full Contact. ” Cette discipline est assez similaire au kickboxing et regroupe à la fois les percussions et les points. La seule différence se situe au niveau des coups donnés aux jambes, ils doivent être au-dessus de la ceinture”, explique Guillaume Sedicina. ” Remporter ce titre est un honneur. D’ailleurs, il ne m’ait pas uniquement destiné, il revient également à toutes les personnes qui me soutiennent et m’encouragent chaque jour ! Le fait que Madame la Maire et ses adjoints aient décidé de me décerner un trophée spécial me remplit de fierté et je les remercie très sincèrement “.

Une compétition semée de doutes

Guillaume Sedicina réalise une belle performance dans un climat nouveau, “la compétition s’est déroulée à Prestatyn au Pays de Galle et il a été très dur pour moi de m’adapter au climat. De plus, cela faisait deux ans que je n’avais pas participé à ce genre d’évènements. Il m’a fallu du temps pour appréhender le niveau des autres compétiteurs. J’ai eu beaucoup de doutes car il s’agit d’un format de compétition assez difficile avec deux à trois combats par jour répartis sur quatre jour. Il faut faire attention à ne pas se blesser, à avoir une bonne récupération,… Heureusement que ma famille et mes coachs, eux, n’ont pas baissé les bras et ont continué de me motiver ! Grâce à eux j’ai pu gérer mon stress et garder mon calme”.

” Je suis remonté à blocs “

Le Guadeloupéen est très fier d’être aujourd’hui un champion du monde, “devenir champion du monde me rend très fière et bien sûr cela me donne plus de pression pour les échéances à venir. Je n’ai pas envie de décevoir les personnes qui m’ont remis ce trophée. Cependant, ce titre est également une source de motivation. Je suis devenu l’homme à abattre mais je sais de quoi je suis capable, je viens seulement de goûter à ce titre et je compte bien réitérer l’expérience ! ” confesse-t-il. ” La prochaine compétition est en Mars prochain pour une ceinture internationale, je vais faire de mon mieux et j’espère que les résultats seront à la hauteur de mes espérances. ” conclut le champion.

