Gwad Assist : une assistance administrative à domicile

Une entreprise pour aider ceux qui en ont besoin dans leurs démarches administratives, c’est le projet de Solange Gauchet avec Gwad Assist en Grande-Terre.

Solange Gauchet a multiplié les expériences ces dernières années. Assistante commerciale, commerciale indépendante, téléphonie, service client, administratif, elle s’est forgée un savoir-faire qu’elle a décidé de mettre au profit des autres. “J’ai touché un peu à tout même si ce n’était pas forcément du commerce”, dit-elle. Depuis le mois de février, la jeune femme s’est lancée à son compte avec Gwad Assit. Ainsi, principalement dans les communes de Saint-François, Sainte-Anne, Le Moule et Morne-à- l’eau, elle propose ses services dans l’administratif et plus encore. “J’ai envie d’aider mes compatriotes à connaître leur droit. Je l’ai toujours fait de manière bénévole. Même quand j’étais salariée ailleurs. J’ai toujours été au service de mon entourage et donné des conseils”, confie Solange. Rédaction de courrier, envoie de courrier recommandé, déclaration d’impôts, modification d’abonnement, transfert de données d’un téléphone à l’autre, paramétrage wifi, initiation au smartphone… Solange Gauchet ne se limite pas dans les services qu’elle propose. Un travail satisfaisant à travers Gwad Assit pour cette jeune femme qui a toujours baigné dans la solidarité du monde associatif grâce à ses parents.

De plus, l’entrepreneuse a obtenu depuis peu l’agrément de “service à la personne”. Ce qui permet aux particuliers de bénéficier d’une réduction d’impôts de 50%.