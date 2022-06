Handisport, une journée pour faire naître des vocations

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Lamentin

Dans le cadre de la politique sportive de la ville, l’OMSL (Office Municipal des Sports et des Loisirs) a organisé, vendredi, une matinée destinée à permettre à la population en situation de handicap de découvrir plusieurs disciplines sportives au Palais des Sports du Lamentin.

Une centaine de jeunes sportifs en situation de handicap, adhérents de différentes associations, ont répondu à l’appel de l’OMSL et de la ligue handisport afin de découvrir la pratique du tennis de table, du judo, de l’équitation, du cécifoot et du handibasket. Vingt encadrants et dix membres du personnel de l’OMSL ont participé à cette opération qui a été qualifiée de succès. « Les jeunes viennent de partout en Martinique et peuvent découvrir différentes activités…