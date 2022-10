« Il y a vraiment de quoi s’alarmer concernant la violence en Martinique »

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Cédric Boyer, délégué national DROM/COM du syndicat Alliance

De passage aux Antilles-Guyane la semaine dernière, le délégué national DROM/COM* du syndicat policier Alliance a fait le tour des services et été reçu par les autorités.

Qu’est ce qui a motivé votre venue à la Martinique ?

C’est un déplacement en outre-mer, en Guyane, en Martinique puis en Guadeloupe et à Saint-Martin. L’objectif premier, c’est de venir prendre la température sur le terrain quant aux conditions de travail et de voir, comment, à notre niveau, on peut améliorer les choses, en termes de moyens humains et financiers. Cette venue tombe en pleine visite ministérielle avec des annonces qui vont en ce sens.

Justement, ces annonces…